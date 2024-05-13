«Ночь музеев 2024» пройдет в Самаре 18 мая

В субботу, 18 мая, в Самарской области пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Учреждения культуры региона подготовили интересную и разнообразную программу. Предварительная информация о мероприятиях собрана в сообществе «Ночь музеев 2024 в Самаре».
На площадке музейно-выставочного центра «Самара Космическая» в ТЦ будут проходить экскурсии, мастер-классы и бесплатный концерт. Бесплатные кинопоказы организуют в сквере у музея Эльдара Рязанова и в Струковском саду.
В эту Ночь музеев получится попасть на вечернюю экскурсию за кулисы самарского драмтеатра, вокальный мастер-класс с артисткой Владой Филипповой, фотосессию на исторической сцене на фоне алых парусов.
В Доме Иванова или музее почты гостей ждут мастер-классы и необычные программы. В 17:00 и 19:15 пройдут экспериментальные экскурсии от первого лица «Почта через века». В анатомическом музее СамГМУ проведут экскурсии на двух этажах, где представлены строения костей скелета и его соединений, препараты, освещающие строение внутренних органов, экспозиция с аномалиями детского возраста и плодов.
В музее истории трамвайно-троллейбусного управления состоится лекция по истории ГЭТ Самары и осмотр моделей трамваев и троллейбусов. А на площадке рядом с музеем пройдет осмотр трех исторических памятников с посещением старинных трамвайных вагонов № 12 и № 112.