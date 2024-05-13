«Ночь музеев 2024» пройдет в Самаре 18 мая

В Доме Иванова или музее почты гостей ждут мастер-классы и необычные программы. В 17:00 и 19:15 пройдут экспериментальные экскурсии от первого лица «Почта через века». В анатомическом музее СамГМУ проведут экскурсии на двух этажах, где представлены строения костей скелета и его соединений, препараты, освещающие строение внутренних органов, экспозиция с аномалиями детского возраста и плодов.