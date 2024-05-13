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Туалет на горной речке возмутил алматинцев

В горах Алматы буквально на речке поставили уличный туалет, что возмутило общественность, сообщает Zakon.kz.

Источник: instagram/ile_alatau_nationalpark

Видео на своей странице в Instagram опубликовал депутат Тимур Елеусизов.

«Вот посмотрите, МЧС база. Что они сделали. Они вырыли туалет рядом с речкой… в двух метрах… …То есть вода будет попадать в город вместе с их …».

говорит автор видео.

Плюс к этому было обращено внимание на свалку на территории, хотя это место является началом туристической тропы на водопад Алатас.

На видео отреагировали в Иле-Алатауском национальном парке. Там сообщили, что на место выезжали ряд ответственных лиц.

«Все замечания и неполадки устранены. Стекающяя с гор вода перенаправлена в правую сторону и место, где был туалет, полностью выровнено техникой ГУ “Казселезащиты”. Мусор был вывезен до приезда комиссии. Были приняты меры Иле-Алатауским государственным национальным природным парком в виде предупреждения в ГУ “Казселезащита”.

прокомментировали в парке.
экология