В Севастополе 250 человек без света: над кабелем «вырос» частный дом

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом оборудования на высоковольтных сетях в Севастополе возможны отключения электричества в течение трех дней, с 10 по 12 мая. Масштабные восстановительные работы в городе проводятся после урагана в ноябре 2023 года и подтопления некоторых районов в январе 2024 года.