В Севастополе 250 человек без света: над кабелем «вырос» частный дом

«С 13:00 12 мая из-за аварии на высоковольтном кабеле 6 кВ обесточены ТП-49, ТП-49А (ул. Загордянского), без электроснабжения остаются 40 домов (частных и многоквартирных), в которых проживают 250 человек», — написал Горлов в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, место повреждения выявлено сегодня, 13 мая, в 6:00. Оно находится под фундаментом дома на территории частного домовладения. На данный момент ведутся поиски хозяина недвижимости.
«Проводится поиск владельца дома и будем разбираться, по какой причине дом построили на кабельной линии. Все службы работают в штатном режиме», — подвел итог Горлов.
Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом оборудования на высоковольтных сетях в Севастополе возможны отключения электричества в течение трех дней, с 10 по 12 мая. Масштабные восстановительные работы в городе проводятся после урагана в ноябре 2023 года и подтопления некоторых районов в январе 2024 года.