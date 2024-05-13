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Имена награжденных премией имени Якова Дьяченко озвучены в Хабаровске

В Хабаровске в 2024 году шестеро горожан будут отмечены премией имени Якова Дьяченко.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, такого внимания удостаиваются граждане за особые заслуги перед городом. Выдвигать кандидатов могут как инициативные группы граждан, так и организации, средства массовой информации, творческие союзы и представители городской администрации.

В 2024 году премией будут отмечены Валерий Болтов — председатель первичной ветеранской организации школы № 47, председатель комиссии по работе с молодежью Железнодорожного района; Наталья Евтеева — директор АНО «Хабаровская инвалидная организация “Реальная помощь”; Андрей Мухранов — начальник муниципального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения “Юнармия”; Павел Мысин — директор Хабаровского автомеханического колледжа; Баярто Раднаев — тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва “Центр развития бокса” и Никита Туранов — художественный руководитель Хабаровского краевого академического музыкального театра.