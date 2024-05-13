Фигуристка Алина Загитова не планирует переезжать в Казань

Фигуристка Алина Загитова, которая планирует открыть школу фигурного катания в Казани в 2024 году, пока не переезжает в столицу Татарстана, рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.
По словам министра, на днях она была в Казани, и был сформирован окончательный проект. Идет стадия проектно-сметной документации, летом подготовят проект и приступят к строительству.
Кроме того, подбираются тренера, формируется юридическая структура. Эту работу будет курировать сама Алина Загитова. С ней же согласована планировка центра.
Напомним, лидер УНИКСа Ненад Дмитриевич перейдет в итальянский клуб.