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Фигуристка Алина Загитова не планирует переезжать в Казань

Она должна была вернуться в столицу Татарстана к открытию собственной фигурной школы.

Источник: РИА "Новости"

Фигуристка Алина Загитова, которая планирует открыть школу фигурного катания в Казани в 2024 году, пока не переезжает в столицу Татарстана, рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

По словам министра, на днях она была в Казани, и был сформирован окончательный проект. Идет стадия проектно-сметной документации, летом подготовят проект и приступят к строительству.

Кроме того, подбираются тренера, формируется юридическая структура. Эту работу будет курировать сама Алина Загитова. С ней же согласована планировка центра.

Напомним, лидер УНИКСа Ненад Дмитриевич перейдет в итальянский клуб.