Кузбассовец заплатит 1,7 млн рублей за нелегальную перепродажу автомобилей

Мариинский городской суд Кемеровской области вынес решение о взыскании с жителя Кузбасса около 1,7 миллиона рублей. Причиной стала недобросовестная перепродажа автомобилей, ввезённых под видом личных. В 2022 году мужчина ввёз из Армении три автомобиля: Ford Focus в мае, Lexus GX470 в июле и Kia Optima в октябре. Согласно его заявлениям, целью ввоза было личное пользование, на основании чего он уплатил утилизационный сбор в размере 5 200 рублей за каждую машину. Однако таможенная служба провела проверку и установила, что кузбассовец перепродавал эти автомобили, личное владение ими было краткосрочным. Ford Focus находился в собственности менее 17 дней, Kia Optima — менее 4 дней, а Lexus GX470, зарегистрированный на супругу, был перепродан через 64 дня после покупки. В суде житель Мариинска утверждал, что продал автомобили из-за их повреждения, однако суд признал его доводы несостоятельными. В результате было принято решение о взыскании с кузбассовца утилизационного сбора и пеней в размере 1,7 млн рублей.