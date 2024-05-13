В Москве на свадебном фестивале поженилась пермская пара молодоженов

В Москве на Международной выставке-форуме «Россия» пришло время свадеб. На ВДНХ с 12 по 19 мая проходит первый Всероссийский свадебный фестиваль, во время которого поженятся более 150 пар со всей России — от Калининграда до Камчатки.
В свадебном фестивале принимают участие две пары молодоженов из Пермского края — Даниил Гринюк и Оксана Городилова, Виталий Дунаев и Анна Лыкова.
В Красную горку, первое воскресенье после Пасхи, брачный союз заключили Даниил и Оксана. Новая семья Гринюк родилась 12 мая. Молодожены готовились к свадьбе в Москве больше трех месяцев, поддержать их приехали родные и друзья. Вместе с ними брачный союз в этот день заключили еще 150 пар.
«Представлять свой регион — это до слез волнительно. Мы рады, что рядом с нами семья. В родной Лысьве мы планируем провести большую свадьбу для близких и позвать много гостей», — поделилась с порталом проектного офиса «Пермь-300» Оксана Гринюк.
По словам Даниила, свадьба оставит незабываемые воспоминания на всю жизнь. Жених ровно год назад я сделал предложение невесте, бракосочетание на ВДНХ стало для ребят настоящим подарком судьбы.
В комитете ЗАГС Пермского края «Комсомолке» пояснили, что в День Приволжского федерального округа, 16 мая, поженятся Виталий Дунаев и Анна Лыкова из Оханска.