Парковку на улицах Белинского и Горького запретили с 13 мая

Парковку на участках улиц Белинского и Горького в Нижнем Новгороде запретили с 13 мая, сообщает ЦОДД.
Запрет на остановку и стоянку распространяется на участок улицы Белинского от Новой до Ковалихинской и часть улицы Максима Горького от улицы Ковалихинской до площади Сенной.
Ранее на других участках этих улиц уже вводили ограничения на парковку, в частности на Белинского — от Новой до площади Лядова.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, что участок улицы Провиантской в Нижнем Новгороде перекроют до конца июня.
Напомним, редакция сайта pravda-nn.ru создала телеграм-канал «Дорожные работы», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!