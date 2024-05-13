Житель Новороссийска едва не лишился BMW из-за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.
Все произошло в Белореченске. Новороссиец приехал на день рождения к другу. Празднование шло в одном из ресторанов.
«Возле этого увеселительного заведения дежурили судебные приставы и сотрудники ГИБДД — шел очередной совместный рейд, направленный на выявление в транспортном потоке автомобилей должников», — рассказали в региональном УФССП.
Как выяснилось, водитель BMW X7 накопил 98 штрафов ГИБДД на 96,5 тысяч рублей. Но погашать долг не спешил. Кроме того, у мужчины имелась еще одна задолженность на сумму более 200 тысяч рублей.
Судебные приставы увидели среди припаркованных машин автомобиль должника и на месте начали составлять акт ареста. Сам водитель, чтобы не лишиться иномарки, прямо у ресторана погасил долг — всего более 300 тысяч рублей.