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Житель Новороссийска едва не лишился BMW из-за долгов

Житель Новороссийска погасил более 300 тысяч рублей долга, чтобы не лишиться иномарки.

Источник: Комсомольская правда

Житель Новороссийска едва не лишился BMW из-за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Все произошло в Белореченске. Новороссиец приехал на день рождения к другу. Празднование шло в одном из ресторанов.

«Возле этого увеселительного заведения дежурили судебные приставы и сотрудники ГИБДД — шел очередной совместный рейд, направленный на выявление в транспортном потоке автомобилей должников», — рассказали в региональном УФССП.

Как выяснилось, водитель BMW X7 накопил 98 штрафов ГИБДД на 96,5 тысяч рублей. Но погашать долг не спешил. Кроме того, у мужчины имелась еще одна задолженность на сумму более 200 тысяч рублей.

Судебные приставы увидели среди припаркованных машин автомобиль должника и на месте начали составлять акт ареста. Сам водитель, чтобы не лишиться иномарки, прямо у ресторана погасил долг — всего более 300 тысяч рублей.