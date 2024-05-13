В Хабаровском крае спасли тонущего пенсионера

На островной части Хабаровска на пожароопасный период организован постоянный пост спасателей для оперативного реагирования на палы. Как сообщили в ГУ МЧС России по краю, во время патрулирования территории сотрудник ведомства Евгений Тимонин увидел, что пожилой рыбак на берегу затона упал в воду лицом вниз. Вместе с оказавшимся рядом местным жителем он достал пенсионера, лишившегося сознания, и привел его в чувство.
Мужчина признался, что не помнит, как оказался в воде. Ему помогли добраться до дачи. У пенсионера поднялось давление, путалось сознание. Оставаться на острове в таком состоянии было небезопасно — последний теплоход уже ушел, ждать до утра долго. Спасатели вызвали патрульный катер, чтобы доставить потерпевшего в Хабаровск.
На берегу его осмотрели врачи скорой помощи. Госпитализация не понадобилась, дачника отвезли домой.