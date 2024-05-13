В Хабаровском крае спасли тонущего пенсионера

На островной части Хабаровска на пожароопасный период организован постоянный пост спасателей для оперативного реагирования на палы. Как сообщили в ГУ МЧС России по краю, во время патрулирования территории сотрудник ведомства Евгений Тимонин увидел, что пожилой рыбак на берегу затона упал в воду лицом вниз. Вместе с оказавшимся рядом местным жителем он достал пенсионера, лишившегося сознания, и привел его в чувство.