В Воронеже потеплеет до +20 градусов на рабочей неделе

Новая рабочая неделя, которая начнется в Воронежской области с ночных заморозков, все же принесет в регион потепление. К концу будней температура в столице Черноземья может подняться до +20 градусов. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра в понедельник, 13 мая. Существенных осадков в областном центре не ожидается.