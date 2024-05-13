В Воронеже потеплеет до +20 градусов на рабочей неделе

Новая рабочая неделя, которая начнется в Воронежской области с ночных заморозков, все же принесет в регион потепление. К концу будней температура в столице Черноземья может подняться до +20 градусов. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра в понедельник, 13 мая. Существенных осадков в областном центре не ожидается.
Погоду в регионе сейчас определяет гребень антициклона. Сегодня, 13 мая, в Воронеже — переменная облачность, без существенных осадков. Термометры покажут от 11 до 13 градусов тепла. Скорость северного ветра составит 6−11 м/сек. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение: ожидаются заморозки, местами по Воронежской области грядущей ночью температура воздуха опустится до −2 градусов. Предостережение синоптиков действует до утра вторника, 14 мая. В самой столице Черноземья в ночь на вторник прогнозируют +1…+3 градуса и северо-восточный вечер скоростью 2−7 м/сек. В дневное время в Воронеже — переменная облачность, без существенных осадков. Ветер усилится до 6−11 м/с. а воздух прогреется до +12…+14 градусов.
Ночью среды в областном центре ожидается около 4 градусов тепла, а в светлое время суток прогнозируют потепление до +14…+16 градусов. без осадков.
В четверг, 16 мая, в Воронеже будет облачно. В темное время суток термометры покажут от 4 до 6 градусов тепла, днем — до +15…+17 градусов. Существенных осадков не ожидается.
Самым теплым днем на рабочей неделе должна стать пятница, 17 мая. По прогнозу областного гидрометцентра, ночью температура составит около +5 градусов, но в дневное время воздух прогреется до +20 градусов. Пасмурно, но без существенных осадков. На текущий момент в Воронежской области IV класс пожарной опасности (высокий уровень) установлен в 13 муниципальных образованиях. Еще в шести районах наблюдается III (средний) класс.