Повезет не всем: в Челябинской области начался грибной сезон, но урожай богатым не будет

В Челябинской области начался грибной сезон. В лесах национального парка «Зигальга» уже заметили первые сморчки. Но рассчитывать на грибное изобилие любителям тихой охоты не стоит.
— Урожай сморчков в этом году вряд ли будет богатым, — рассказали в нацпарке. — Резких перепадов температуры эти нежные грибы не любят. И предпочитают дожидаться более благоприятных условий.
Впрочем, у грибников еще остается надежда. Сморчки растут до середины июня. Если погода наладиться, шанс полакомиться у любителей этих грибов все же будет.