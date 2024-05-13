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Повезет не всем: в Челябинской области начался грибной сезон, но урожай богатым не будет

В Челябинской области появились первые сморчки.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области начался грибной сезон. В лесах национального парка «Зигальга» уже заметили первые сморчки. Но рассчитывать на грибное изобилие любителям тихой охоты не стоит.

— Урожай сморчков в этом году вряд ли будет богатым, — рассказали в нацпарке. — Резких перепадов температуры эти нежные грибы не любят. И предпочитают дожидаться более благоприятных условий.

Впрочем, у грибников еще остается надежда. Сморчки растут до середины июня. Если погода наладиться, шанс полакомиться у любителей этих грибов все же будет.