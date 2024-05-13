Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за холодов в Самаре перенесли отключение горячей воды и испытания теплосетей

В социальные объекты Самары снова подключили отопление.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре перенесли плановое отключение горячей воды. Причина — в аномально низкой температуре, которая держится уже не первую неделю. Напомним, что по той же причине в социальные объекты Самары с 11 мая возобновили подачу тепла.

—Также из-за неблагоприятных погодных условий ПАО «Т Плюс» переносит сроки проведения текущего ремонта, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.

Речь идет про ремонт 2-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и теплосетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Позже станет известно, когда же энергокомпания сможет возобновить ремонт.

ЖКХ