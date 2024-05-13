Из-за холодов в Самаре перенесли отключение горячей воды и испытания теплосетей

В Самаре перенесли плановое отключение горячей воды. Причина — в аномально низкой температуре, которая держится уже не первую неделю. Напомним, что по той же причине в социальные объекты Самары с 11 мая возобновили подачу тепла.
—Также из-за неблагоприятных погодных условий ПАО «Т Плюс» переносит сроки проведения текущего ремонта, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.
Речь идет про ремонт 2-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ и теплосетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Позже станет известно, когда же энергокомпания сможет возобновить ремонт.