Воронежцы игнорируют новые правила движения по улице Орджоникидзе

— После смены направления движения ехать от Каменного моста не перестали. Ездить по улице стало невозможно, — пожаловался один из пользователей в сообществе «Мой и твой Воронеж». — В лоб летят уверенные в себе люди, которые считают, что едут правильно. «Кирпич» у Каменного моста висит плохо, судя по всему, его никто не видит. Аналогичная ситуация, отмечают горожане, наблюдается и на участке Карла Маркса — от Театральной и до Кардашова.