Морепродукты и съедобные клубни пытались провезти в Иркутск из Вьетнама

Один гражданин Вьетнама пытался ввезти в Россию мясо угря и другие морепродукты, которые были предварительно расфасованы по пакетам. Никаких документов на экзотический товар у него не было. Иностранец пояснил, что морепродукты предназначались для личного пользования.