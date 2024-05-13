Морепродукты и съедобные клубни пытались провезти в Иркутск из Вьетнама

Сотрудники Иркутской таможни во время контроля рейса Ханой — Иркутск обнаружили в багаже двух пассажиров около 8 кг сырых морепродуктов и более 8 кг съедобных клубней и семян. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу таможни.
Один гражданин Вьетнама пытался ввезти в Россию мясо угря и другие морепродукты, которые были предварительно расфасованы по пакетам. Никаких документов на экзотический товар у него не было. Иностранец пояснил, что морепродукты предназначались для личного пользования.
По факту несоблюдения запретов и ограничений Иркутской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях, гражданам Вьетнама назначено наказание в виде административных штрафов.
Все товары изъяты сотрудниками управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия.