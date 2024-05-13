В Хабаровском крае установилась погода, которую в мае никто не ждал

— В Хабаровске непогода ожидается в предстоящие сутки, — говорит Светлана Агеева. — Подует юго-восточный ветер 7−12 метров в секунду, ночью столбик термометра поднимется лишь до +3…+5 градусов, днем до +13…+15 градусов. 15 мая днем осадки прекратятся, но ночь на 16 мая останется такой же стылой, +1…+ 3 градуса, днем — на два-три градуса теплее. А вот уже 16 и 17 мая в Хабаровске осадков мы не ожидаем, ночь на 16 мая еще холодная, а в пятницу, 17 мая термометры покажут ночью уже +5…+7 градусов, дневные температуры повысятся до +19…+22 градусов.