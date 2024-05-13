В Хабаровском крае установилась погода, которую в мае никто не ждал

Майские праздники вместо тепла и радости принесли нам дожди, сырость, промозглость, особенно в квартирах и офисах, где давно отключили отопление. Хочется с носками укутаться в теплый плед или включить обогреватель. Прохладным выдалось и начало рабочей недели в Хабаровском крае. А дальше — еще хуже, предупреждают синоптики.
— В предстоящие двое суток в Хабаровском крае ожидается прохладная погода, — рассказала нашему изданию директор хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева. — Наиболее интенсивные дожди пройдут завтра, 14 мая. В южных и центральных они окажутся умеренными, ветер восточный 8−13 метров в секунду. 14 и 15 мая ночные температуры — слабоположительные, от 0 до +8 градусов, днем воздух прогреется до +12…+17 градусов.
В среду, 15 мая днем дожди прекратятся, так что с 16 по 18 мая в крае будет преимущественно без осадков. До 16 мая ночные температуры от — 2 до +5 градусов, а с четверга в темное время суток будет немного теплее, от +5 до + 12 градусов, дневные температуры повысятся до +16…+23 градусов.
— В Хабаровске непогода ожидается в предстоящие сутки, — говорит Светлана Агеева. — Подует юго-восточный ветер 7−12 метров в секунду, ночью столбик термометра поднимется лишь до +3…+5 градусов, днем до +13…+15 градусов. 15 мая днем осадки прекратятся, но ночь на 16 мая останется такой же стылой, +1…+ 3 градуса, днем — на два-три градуса теплее. А вот уже 16 и 17 мая в Хабаровске осадков мы не ожидаем, ночь на 16 мая еще холодная, а в пятницу, 17 мая термометры покажут ночью уже +5…+7 градусов, дневные температуры повысятся до +19…+22 градусов.
В выходные по краю нельзя исключить вероятность осадков, в Хабаровске — в виде кратковременного дождя. В утренние часы в краевом центре воздух прогреется до +7…+10 градусов, днем до +15… +19 градусов.