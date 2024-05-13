Власти рассказали, как многодетные смогут воспользоваться бесплатным проездом

«Основанием для бесплатного проезда на межмуниципальных маршрутах для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, станет удостоверение многодетной семьи. Бесплатный проезд полагается школьникам из многодетных семей, проживающих на территории Калининградской области, — сообщили в министерстве соцполитики. — Сейчас в регионе разрабатывается соответствующий порядок. Предполагается, что ребенок будет пользоваться льготой по специальной карте, получаемой на основании удостоверения многодетной семьи. Бесплатный проезд родителям в многодетных семьях не предусмотрен».