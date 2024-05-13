Северный ветер и заморозки: какая погода будет в Самарской области на неделе 13−19 мая 2024 года

Аналогичная погода сохранится 14 мая 2024 года. Осадков не ожидается, порывы северного ветра составят 6−11 м/с. Ночью возможны заморозки до −1…-3 градусов, а днем температура поднимется до +9…+14 градусов. 15 мая 2024 года станет чуть теплее — воздух прогреется до +16 градусов. Направление ветра при этом будет северным и северо-восточным, порывы достигнут 6−11 м/с. Ситуация не изменится и во второй половине рабочей недели.