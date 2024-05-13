Северный ветер и заморозки: какая погода будет в Самарской области на неделе 13−19 мая 2024 года

Начало мая не порадовало жителей Самарской области привычными теплыми днями. Днем дул сильный ветер, а ночами наступали заморозки. В ближайшее время ситуация не изменится, отмечают синоптики. Рассказываем, какой будет погода в Самарской области на неделе с 13 по 19 мая 2024 года: прогнозы специалистов, осадки, ожидаемая температура воздуха.
По информации Приволжского УГМС, 13 мая 2024 года в Самарской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет варьироваться в пределах +8…+13 градусов. Порывы северного ветра достигнут 9−14 м/с, а местами усилятся до 15−18 м/с.
Аналогичная погода сохранится 14 мая 2024 года. Осадков не ожидается, порывы северного ветра составят 6−11 м/с. Ночью возможны заморозки до −1…-3 градусов, а днем температура поднимется до +9…+14 градусов. 15 мая 2024 года станет чуть теплее — воздух прогреется до +16 градусов. Направление ветра при этом будет северным и северо-восточным, порывы достигнут 6−11 м/с. Ситуация не изменится и во второй половине рабочей недели.
Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, 16 мая 2024 года за окном будет +13 градусов, возможны дожди. В пятницу, 17 мая 2024 года, воздух в Самарской области прогреется до +15 градусов, осадков не ожидается. Зато в выходные придет долгожданное потепление. 18 и 19 мая 2024 года погода будет малооблачной, без осадков. Температура воздуха составит +15…+17 градусов.
К такому же выводу пришли синоптики Яндекс. Погоды. По их данным, ночные заморозки во второй половине недели уйдут, ночью температура воздуха составит +6…+12 градусов.