Огромная свалка из мороженой рыбы образовалась в Сормовском районе

Нижегородцы обнаружили огромную свалку из замороженной рыбы в Сормовском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний № 1».
Судя по опубликованным фотографиям, большие пакеты с рыбой расположены рядом с гаражными массивами на улице Коновалова. Жители стали жаловаться на невыносимую вонь, так как рыба начала портиться. Пока непонятно кто выкинул это огромные пакеты.
Некоторые жители предположили, что рыбу выкинули торговцы. Якобы у них остался непроданный товар, который они и отвезли на помойку.
Напомним, ранее стало известно о том, что две свалки — на Московском шоссе в Нижнем Новгороде и на склоне к реке Умочь в Первомайске — были ликвидированы.