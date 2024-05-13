Огромная свалка из мороженой рыбы образовалась в Сормовском районе

Судя по опубликованным фотографиям, большие пакеты с рыбой расположены рядом с гаражными массивами на улице Коновалова. Жители стали жаловаться на невыносимую вонь, так как рыба начала портиться. Пока непонятно кто выкинул это огромные пакеты.