Воронежцы поженились на выставке «Россия»

Воронежцы поженились на Всероссийском свадебном фестивале, который прошел 12 мая на выставке «Россия» в Москве. На Красную горку на ВДНХ расписали 150 пар из разных регионов страны. Воронежцы Иван Щербаков и Евгения Миллер — студенты. Для церемонии бракосочетания они выбрали наряды с элементами традиционных свадебных орнаментов Воронежской области, сообщили в региональном управлении ЗАГС.