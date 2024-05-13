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Воронежцы поженились на выставке «Россия»

Бракосочетание воронежской пары произошло на Всероссийском свадебном фестивале.

Воронежцы поженились на Всероссийском свадебном фестивале, который прошел 12 мая на выставке «Россия» в Москве. На Красную горку на ВДНХ расписали 150 пар из разных регионов страны. Воронежцы Иван Щербаков и Евгения Миллер — студенты. Для церемонии бракосочетания они выбрали наряды с элементами традиционных свадебных орнаментов Воронежской области, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Ведущими самой массовой свадьбы были звездные супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Пары прошли в свадебном шествии по главной аллее выставки. Зарегистрировали браки сотрудники Управления ЗАГС Москвы. Первый танец молодоженов прошел под песню Юлианы Карауловой.

Свадебный фестиваль на выставке «Россия» продлится до 19 мая. В этот день там зарегистрирует брак еще одна воронежская пара.