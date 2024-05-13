Челябинский ветеринар рассказал, как защитить от клещей кошек и собак

Ошейники и спреи — эффективность около 20%, совсем неэффективные, могут быть аллергические реакции от ошейников, также носить постоянно нужно, брать с собой спреи, поэтому данный способ защиты от клещей не рекомендую (только если в совокупности с каплями на холку)", — комментирует специалист.