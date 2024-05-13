Челябинский ветеринар рассказал, как защитить от клещей кошек и собак

Есен Джапаров, главный врач челябинской ветеринарной клиники рассказал о том, как защитить от клещей домашних животных весной и летом.
«Весна — это “клещевая эпидемия”. Ведь клещи просыпаются, как только снег начинает таять и вот уже происходят первые случаи заболеваемости пироплазмозом.
Обрабатывать от клещей можно таблетками, это самая эффективная защита от клещей: «Бравекто» (на три месяца идет защита), «Симпарика» (на один месяц), «Нексгард Фронтлайн» (на один месяц).
Капли на холку («Инспектор», «Рольф», «Адвантикс») — эффективные на 40% — их преимущества — недорогие, доступные. Но они не так эффективны, как таблетки.
Ошейники и спреи — эффективность около 20%, совсем неэффективные, могут быть аллергические реакции от ошейников, также носить постоянно нужно, брать с собой спреи, поэтому данный способ защиты от клещей не рекомендую (только если в совокупности с каплями на холку)", — комментирует специалист.
Также эксперт напоминает о необходимости профилактики для здоровья кошек и собак — важно соблюдать график ежегодных прививок от инфекционных заболеваний, таких как чума, бешенство