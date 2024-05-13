Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,+7°, при прояснении 0,-5°, в западных районах местами до +11°, днем +24,+29°, при облачной погоде +14,+19°, на севере Катангского района +8,+13°.В Иркутске завтра переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью 4−9 м/с, днем 8−13 м/с. Температура ночью +2,+4°, днем +22,+24°.
До +24° ожидается в Иркутске 14 мая
Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 мая в Иркутской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в Катангском районе местами ночью небольшие дожди с мокрым снегом, днем кратковременные дожди.