Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области обнаружены более 500 незаконных свалок

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 мая, УралПолит.Ru. В регионе за год были обнаружены 504 свалки со строительными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза».

Источник: AP 2023

Этот показатель составляет 85% от общего количества всех нелегальных свалок, зафиксированных с мая 2023 года. Более 46,8 тысячи кубометров — объем свалок с мусором после капремонта. Только 19 таких мусорок убрали собственники территории самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Нижний Тагил стал лидером по количеству неправильной утилизации строительных отходов. За первый квартал 2024 года в городе зафиксировано 44 попытки выбросить обломки железобетонных и деревянных конструкций под видом бытовых отходов.

экология