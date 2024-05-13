В Свердловской области обнаружены более 500 незаконных свалок

Этот показатель составляет 85% от общего количества всех нелегальных свалок, зафиксированных с мая 2023 года. Более 46,8 тысячи кубометров — объем свалок с мусором после капремонта. Только 19 таких мусорок убрали собственники территории самостоятельно.
Ранее сообщалось, что Нижний Тагил стал лидером по количеству неправильной утилизации строительных отходов. За первый квартал 2024 года в городе зафиксировано 44 попытки выбросить обломки железобетонных и деревянных конструкций под видом бытовых отходов.