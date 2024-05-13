В Краснодаре запустили дополнительные автобусы на Радоницу

В Краснодаре запустили дополнительные автобусные маршруты на Радоницу. Для подвоза жителей к кладбищам больше общественного транспорта работает с 12 по 14 мая. В городе, в частности, запустили дополнительные трамваи, троллейбусы и автобусы.