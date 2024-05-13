В Краснодаре запустили дополнительные автобусы на Радоницу

В Краснодаре запустили дополнительные автобусные маршруты на Радоницу. Для подвоза жителей к кладбищам больше общественного транспорта работает с 12 по 14 мая. В городе, в частности, запустили дополнительные трамваи, троллейбусы и автобусы.
«Часть трамвайных маршрутов перенаправят на улицу Круговую. Также к территориям кладбищ можно будет доехать на автобусах», — уточнили в администрации Краснодара.
Так, в городе увеличили количество вагонов трамваев № 3 и № 7. Добавили и перенаправили составы:
— № 4 от Комсомольского микрорайона;
— № 5 от «Ул. им. Евдокии Бершанской»;
— № 8 от остановки «Хладокомбинат»;
— № 21 от остановки «Ул. им. Петра Метальникова»;
— № 6 от остановки "Рождественский парк.
С 12 по 14 мая в Краснодаре работает временный троллейбус № 12К «Стадион “Кубань” — ул. Круговая». Кроме того, запущены временные автобусы.
— № 2К «Ул. им. Валерия Гассия — Славянское кладбище»;
— № 10К «Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище»;
— № 67К «Ул. 3-я Целиноградская — Славянское кладбище»;
— № 140К «Хутор Новый — Новое городское кладбище, хутор Копанской».
Автобус № 140К отъезжает от остановки «Хутор Новый», через который проходят автобусы № 121А и № 140А.
Жители города могут уточнить оптимальный вариант поездок, расписание маршрутов на горячей линии МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» по телефонам 218−99−18, 8 (903)-412−01−01.
Напомним, 14 мая на Кубани будет выходным. Радоницу в регионе сделали нерабочим днем на ближайшие 30 лет. Такое решение приняли депутаты Заксобрания края в 2023 году.