Владимир Путин представил силовой блок правительства
Новым министром обороны предложен бывший первый зампред правительства Андрей Белоусов.
Разбор завалов дома в Белгороде завершен, 15 человек погибли
Накануне, 12 мая, обломки сбитого снаряда упали на многоэтажку. Обрушился подъезд дома.
ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и дронами
Над территорией Крыма в ночь на понедельник силы ПВО сбили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников.
В России составят новый реестр должников. Кто в него попадет
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о создании в России реестра должников по алиментам.
Лев Лещенко готов написать песню про чемпионство «Динамо»
Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал выездную победу команды над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.
Главные новости 13 мая
Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.
Владимир Путин представил силовой блок правительства