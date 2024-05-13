Главные новости 13 мая

Владимир Путин представил силовой блок правительства

Новым министром обороны предложен бывший первый зампред правительства Андрей Белоусов.



Разбор завалов дома в Белгороде завершен, 15 человек погибли

Накануне, 12 мая, обломки сбитого снаряда упали на многоэтажку. Обрушился подъезд дома.



ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и дронами

Над территорией Крыма в ночь на понедельник силы ПВО сбили четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow и семь беспилотников.



В России составят новый реестр должников. Кто в него попадет

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о создании в России реестра должников по алиментам.



Лев Лещенко готов написать песню про чемпионство «Динамо»

Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал выездную победу команды над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.