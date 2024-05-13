Как в Казахстане будут работать центры поддержкки семьи

Источник: freepik

Центры поддержки семьи — организации, реализующие меры государственной семейной политики по профилактике бытового насилия, а также осуществляющие поддержку лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Центры создаются или организуются по решению местных исполнительных органов в районах и в городах при местных исполнительных органах по вопросам социальной защиты и занятости населения.

Задачами центров является:

реализация мер государственной семейной политики, в том числе мер по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов;

координация работы по охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, государственными органами в пределах своей компетенции, в том числе посредством интегрированной модели;

содействие в оказании социальной, юридической и психологической поддержки лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

оказание поддержки лицам с признаками бытового насилия с возможностью их временного проживания сроком до одного месяца;

проведение информационно-разъяснительной работы о направлениях и мерах государственной семейной политики;

взаимодействие с местными исполнительными органами, организациями, волонтерами, консультативно-совещательными органами по вопросам реализации государственной семейной политики, профилактики бытового насилия;

проведение мониторинга и анализа тенденций государственной семейной политики;

организация работы мобильных групп по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии органов образования, здравоохранения, внутренних дел в пределах своей компетенции, под координацией местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения;

реализация иных мер по профилактике бытового насилия в соответствии с законодательством РК.

Штатное расписание работников центров устанавливается с учетом потребностей и возможностей бюджета с соблюдением минимальных штатных нормативов.

Центры оказывают следующие услуги:

организация работы по выявлению лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации или риска ее наступления;

осуществление комплексной оценки ситуации лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также составление и ведение индивидуального плана сопровождения этих лиц;

предоставление консультаций по вопросам получения государственных услуг, специальных социальных услуг и социальной помощи, направление в соответствующие государственные органы и организации для дальнейшего урегулирования;

психологическое консультирование;

юридическое консультирование;

предоставление краткосрочного размещения лицам (семьям) с признаками бытового насилия с возможностью их временного проживания сроком до одного месяца до перенаправления в соответствующие организации;

предоставление кабинетов помощи детям — жертвам насилия;

привлечение социальных партнеров и волонтеров для оказания помощи лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и лицам с признаками бытового насилия;

проведение обучающих семинаров и других мероприятий, направленных на укрепление семьи, в том числе по созданию семьи;

предоставление юридической и психологической консультации по бракоразводным процессам;

координация межведомственного взаимодействия по организации оказания услуг, в том числе посредством интегрированной модели, перенаправление лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в другие организации для получения специальных социальных услуг, мониторинг эффективности межведомственного взаимодействия;

взаимодействие с местными исполнительными органами, органами образования, здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, юстиции, неправительственными организациями, иными организациями и общественностью для реализации индивидуального плана сопровождения лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

осуществление иной деятельности, способствующей содействию осуществлению прав, свобод граждан, защите их законных интересов, повышению уровня правовой и социальной защищенности населения.

В центры в течение всего календарного года принимаются:

лица (семьи), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или в ситуации риска ее наступления;

неблагополучные семьи, состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел;

семьи, отнесенные к экстренному, кризисному и к неудовлетворительному уровню;

лица с признаками бытового насилия;

лица, столкнувшиеся с сексуальным насилием;

семьи в бракоразводном процессе, в предразводной или постразводной ситуации, влекущей конфликтные ситуации;

лица, планирующие вступить в брак;

лица (семьи), обратившиеся добровольно.

При этом указывается, что указанный перечень целевых групп не является исчерпывающим.

Центры осуществляет сотрудничество с государственными органами и организациями, правоохранительными органами, судами, неправительственными организациями.

Лицам с признаками бытового насилия оказываются следующие услуги:

предоставление информационных и справочных услуг;

помощь в трудоустройстве, профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации;

оказание информационной, юридической, психологической помощи;

содействие в получении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

содействие в получении государственной адресной социальной помощи;

предоставление консультаций по вопросам получения государственных услуг, специальных социальных услуг и социальной помощи, направление в соответствующие государственные органы и организации для дальнейшего урегулирования.

При необходимости идентификации лиц с признаками бытового насилия центр в течение двух рабочих дней перенаправляет его в соответствующие организации, предоставляющие специальные социальные услуги жертвам бытового насилия.

Идентификация лиц с признаками бытового насилия проводится в соответствии с критериями оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации.

Предоставление временного проживания лицам с признаками бытового насилия осуществляется за счет бюджетных средств, на основании направления районных (городских) уполномоченных органов занятости и социальных программ, уполномоченных органов в области здравоохранения, внутренних дел по месту фактического нахождения лица (семьи), а также по личному заявлению лица, непосредственно обратившегося в центр.

При обращении лиц с несовершеннолетними детьми прием осуществляется вместе с ними, о чем в течение 24 часов письменно извещают правоохранительные органы и органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству.

В центрах организуются службы (отделы):

административный отдел;

служба (отдел) комплексного сопровождения и консультации;

служба (отдел) методологии и информационно-аналитической работы.

Административный отдел осуществляет координацию и управление всеми операционными аспектами деятельности учреждения.

Служба (отдел) комплексного сопровождения и консультации осуществляет выявление и сопровождение лиц (семей), нуждающихся в помощи.

Служба (отдел) методологии и информационно-аналитической работы осуществляет информационно-просветительскую работу, разработку и реализацию обучающих мероприятий среди населения, направленных на снижение социальных рисков наступления семейного неблагополучия, укрепление знаний и навыков, способствующих преодолению трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в центрах в зависимости от потребности могут создаваться иные службы или отделы.

Также предусматривается, что центры организуют работу мобильных групп в соответствии с алгоритмом межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи семьям и лицам, находящимся в зоне риска наступления трудной жизненной ситуации.

Участники мобильных групп осуществляют выезды с целью выявления лиц или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или риска ее наступления, и фактов ненадлежащего исполнения родителями и законными представителями своих обязанностей, и своевременно информируют уполномоченные государственные органы согласно с их компетенциями.

В рамках профилактики наступления трудной жизненной ситуации центры проводят следующие мероприятия:

информационно-разъяснительную работу по направлениям деятельности центра;

консультирование семей;

программу и компании по направлениям деятельности центра, реализуемым другими уполномоченными органами по вопросам семейной политики.

При этом перечень мероприятий для проведения профилактики наступления трудной жизненной ситуации также не является исчерпывающим.

Указывается, что мероприятия по профилактике наступления трудной жизненной ситуации проводятся совместно с организациями образования, здравоохранения, внутренних дел, социальной защиты населения в пределах установленных компетенций и при их поддержке, а также неправительственными и другими организациями.

Финансирование центров осуществляется за счет средств местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством.

Центры имеют самостоятельный счет в казначействе, бланки, печати и штампы с изображением государственного герба РК и наименованием на казахском и русском языках, могут выступать истцом и ответчиком во всех инстанциях суда.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 27 мая.