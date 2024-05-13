В Иркутске сформирован участок под строительство школы на 1200 мест

Территорию стадиона «Автомобилист» не эксплуатировали более 20 лет, в течение которых участок находился в частной собственности. Владельцы собирались построить на территории торгово-развлекательный центр. С подобной инициативой они неоднократно обращались в органы местной власти, но мэрия и дума города её не согласовывала. В конце 2022 года во время открытых торгов землю приобрело АО «Темерсо», после чего представитель компании заявил о намерениях передать часть земли в муниципальную собственность.