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В Иркутске сформирован участок под строительство школы на 1200 мест

Будущее учебное заведение будет располагаться на улице Костычева.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Администрация Иркутска завершила формирование земельного участка площадью 2,39 га на улице Костычева для строительства общеобразовательной школы. Территория будущего учебного заведения является частью бывшего стадиона «Автомобилист» и расположена напротив ЖК «Академия». Участок поставили на кадастровый учет и передали МКУ «УКС г. Иркутска» для дальнейшего проектирования и возведения здания. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Это результат планомерной работы мэрии и городской думы. Один из немногих примеров, когда бизнес безвозмездно передает землю для нужд муниципалитета. Микрорайон быстро развивается, и новое образовательное учреждение в районе жизненно необходимо», — отметил мэр города Руслан Болотов.

По его словам, школа будет рассчитана не менее чем на 1200 учеников. При строительстве планируется применить типовой проект, согласно которому в нескольких блоках будут расположены учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая и пищеблок, медицинский кабинет и другое. Подобным образом уже возведены школы № 19, № 33 и № 69.

Территорию стадиона «Автомобилист» не эксплуатировали более 20 лет, в течение которых участок находился в частной собственности. Владельцы собирались построить на территории торгово-развлекательный центр. С подобной инициативой они неоднократно обращались в органы местной власти, но мэрия и дума города её не согласовывала. В конце 2022 года во время открытых торгов землю приобрело АО «Темерсо», после чего представитель компании заявил о намерениях передать часть земли в муниципальную собственность.

строительство