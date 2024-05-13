В Иркутске сформирован участок под строительство школы на 1200 мест

Администрация Иркутска завершила формирование земельного участка площадью 2,39 га на улице Костычева для строительства общеобразовательной школы. Территория будущего учебного заведения является частью бывшего стадиона «Автомобилист» и расположена напротив ЖК «Академия». Участок поставили на кадастровый учет и передали МКУ «УКС г. Иркутска» для дальнейшего проектирования и возведения здания. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Это результат планомерной работы мэрии и городской думы. Один из немногих примеров, когда бизнес безвозмездно передает землю для нужд муниципалитета. Микрорайон быстро развивается, и новое образовательное учреждение в районе жизненно необходимо», — отметил мэр города Руслан Болотов.
Территорию стадиона «Автомобилист» не эксплуатировали более 20 лет, в течение которых участок находился в частной собственности. Владельцы собирались построить на территории торгово-развлекательный центр. С подобной инициативой они неоднократно обращались в органы местной власти, но мэрия и дума города её не согласовывала. В конце 2022 года во время открытых торгов землю приобрело АО «Темерсо», после чего представитель компании заявил о намерениях передать часть земли в муниципальную собственность.