Ограничения движения и Кубок: что ожидает Хабаровск 19 мая

В Хабаровске 19 мая в шестой раз пройдет главный полумарафон страны «Забег.РФ», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
В соревнованиях примут участие около 700 бегунов, собравшихся со всей России. Участники проедут по центральным улицам Хабаровска, выбирая одну из четырех доступных дистанций: 1, 5, 10 или 21,1 километра.
Старт запланирован на площади имени Ленина, откуда бегуны продвинутся по улицам Муравьева-Амурского и Карла Маркса. В связи с этим, временно будет ограничено движение автомобильного транспорта на участке от улицы Дикопольцева до Комсомольской площади.
С 10 часов утра транспорт не сможет проехать по улицам Пушкина и Гоголя, начиная от Уссурийского бульвара и заканчивая ул. Муравьева-Амурского.
С 13:30 помехи транспортному потоку будут существовать на участке от улицы Шеронова до улицы Льва Толстого, а также по ул. Пушкина от ул. Муравьева-Амурского до ул. Ким Ю Чена.
С 14 часов будут запрещены остановки вдоль улицы Карла Маркса от Льва Толстого до Дикопольцева, а также на улицах Льва Толстого, Гайдара и Петра Комарова от Карла Маркса до Ким Ю Чена.
С 14:30 будет закрыто для транспорта движение на улицах Волочаевская, Дзержинского, Запарина, Фрунзе, Калинина, Истомина и Комсомольская, начиная от Уссурийского бульвара и заканчивая бульваром Амурским, а также на улице Шеронова от Уссурийского бульвара до улицы Ким Ю Чена.
В районе Комсомольской площади также произойдут ограничения в движении: на участке улицы Муравьева-Амурского от улицы Шевченко до улицы Шеронова, на улице Тургенева от переулка Дьяченко до Уссурийского бульвара, на переулке Дьяченко от улицы Тургенева до улицы Шевченко, а также на улице Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко.
Ограничения будут сняты в 19:30.
Кроме того, в рамках полумарафона будет определен город-победитель, который получит почетный переходящий Кубок. Выбор падет на город с самым высоким средним километражом бегунов, наибольшим процентным соотношением участников среди всего населения и самой высокой средней скоростью бега участников.