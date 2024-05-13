Ограничения движения и Кубок: что ожидает Хабаровск 19 мая

В районе Комсомольской площади также произойдут ограничения в движении: на участке улицы Муравьева-Амурского от улицы Шевченко до улицы Шеронова, на улице Тургенева от переулка Дьяченко до Уссурийского бульвара, на переулке Дьяченко от улицы Тургенева до улицы Шевченко, а также на улице Шевченко от Уссурийского бульвара до переулка Дьяченко.