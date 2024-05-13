В Башкирии предлагают сократить на один час рабочий день 15 мая.

15 мая, в Международный день семьи, в Башкирии в рамках объявленной в республике Недели семьи пройдет акция «Счастливый час». Она призывает работодателей сократить рабочий день на час для работников с семейными обязанностями. С таким предложением выступили координаторы республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.