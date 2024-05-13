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Массовое ДТП: машины перекрыли главную объездную во Владивостоке

Из-за массового ДТП на трассе Седанка-Патрокл движение в городе встало.

Источник: Соцсети

Авария произошла на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке в сторону низководного моста. По всей видимости, в ДТП замешаны около пяти машин: две фуры и три легковушки, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам очевидцев, одно из транспортных средств сильно пострадало. Из-за аварии дорожное движение встало, пробки при этом находятся на уроне четырех баллов. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что не так давно под виадуком в районе Седнки застрял прицеп с катером. Видимо, водитель решил, что сможет проскочить, но ошибся в своих расчетах.

Ранее «КП» писала о водителе, который потерял управление из-за скользкой дороги и врезался в леера.