Массовое ДТП: машины перекрыли главную объездную во Владивостоке

Авария произошла на трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке в сторону низководного моста. По всей видимости, в ДТП замешаны около пяти машин: две фуры и три легковушки, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, одно из транспортных средств сильно пострадало. Из-за аварии дорожное движение встало, пробки при этом находятся на уроне четырех баллов. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что не так давно под виадуком в районе Седнки застрял прицеп с катером. Видимо, водитель решил, что сможет проскочить, но ошибся в своих расчетах.
Ранее «КП» писала о водителе, который потерял управление из-за скользкой дороги и врезался в леера.