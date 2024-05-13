Пермячка отсудила у хозяев покусавшего ее добермана моральный вред

Эта история произошла в июле 2023 года возле Мотовилихинского пруда. Когда женщина прогуливалась по берегу, ей внезапно выбежала навстречу собака породы доберман и укусила за ногу. Животное было без поводка и намордника, и пострадавшая женщина испытала физическую боль, испугалась и была вынуждена обратиться в больницу.