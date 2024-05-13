Пермячка отсудила у хозяев покусавшего ее добермана моральный вред

В Мотовилихинском районном суде рассмотрели иск от пермячки о возмещении морального вреда за нападение на женщину добермана.
Эта история произошла в июле 2023 года возле Мотовилихинского пруда. Когда женщина прогуливалась по берегу, ей внезапно выбежала навстречу собака породы доберман и укусила за ногу. Животное было без поводка и намордника, и пострадавшая женщина испытала физическую боль, испугалась и была вынуждена обратиться в больницу.
— В своем исковом заявлении истица просила взыскать с хозяина собаки компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, а также судебные издержки на юридические услуги 10 000 рублей, но суд, принимая во внимание все обстоятельства, взыскал в пользу истицы компенсацию морального вреда 30 000 рублей и расходы по оплате юриста 10 000 рублей, — сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми.