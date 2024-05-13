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Работу нескольких нижегородских автобусных маршрутов усилят 14 мая

Будет обеспечен полный выпуск автобусов.

Источник: Время

Работа маршрутов А-99 (до Стригинского кладбища), № 216 и 370 (до кладбища Федяково), № 205 (до Вязовского кладбища) будет усилена завтра, 14 мая, в связи с проведением Радоницы. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова в соцсетях.

«Нижегородпассажиравтотранс» планирует обеспечить полный выпуск автобусов на маршруты А-53 (до кладбища Румянцево), А-3 и А-19 (до кладбища Высоково), А-12 и А-51 (до Ново-Сормовского кладбища), А-27 (до Бугровского кладбища) и А-62 (до кладбища Марина Роща).

«Кроме этого, планируется обеспечить беспрепятственный подъезд маршрутных автобусов к остановочным пунктам вблизи кладбищ», — рассказала старшая смены.

Напомним, что выпуск электробусов увеличен на маршруте Э-17 в Нижнем Новгороде.