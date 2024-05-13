Работу нескольких нижегородских автобусных маршрутов усилят 14 мая

Работа маршрутов А-99 (до Стригинского кладбища), № 216 и 370 (до кладбища Федяково), № 205 (до Вязовского кладбища) будет усилена завтра, 14 мая, в связи с проведением Радоницы. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова в соцсетях.