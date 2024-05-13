Кузбасские полицейские из двух городов помогли роженице доехать до больницы

Полицейские из Прокопьевска и Новокузнецка помогли беременной женщине быстро доехать до родильного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. Сотрудники Госавтоинспекции по городу Прокопьевску первыми пришли на помощь, когда во время патрулирования к ним обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что его беременная супруга начала рожать прямо в машине на пути в перинатальный центр Новокузнецка. Полицейские немедленно включили светозвуковые сигналы и сопроводили автомобиль до границы Новокузнецка, где их коллеги приняли эстафету. Они пересадили семью в свой патрульный автомобиль и буквально за несколько минут доставили в роддом. Роды прошли успешно. Счастливые родители выразили благодарность сотрудникам полиции за их неравнодушие и профессионализм.