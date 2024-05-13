Назначена дата рассмотрения представления прокуратуры на приговор пермскому общественнику

Александр Чернышов обвинялся в покушении на контрабанду культурных ценностей за границу. По версии следствия, к таким материалам относится часть архива пермского «Мемориала» (организация внесена в реестр иностранных агентов, ликвидирована по решению суда). Преступление господин Чернышов пытался совершить вместе с бывшим руководителем указанной организации Робертом Латыповым (признан иностранным агентом), который покинул страну.