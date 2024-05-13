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Назначена дата рассмотрения представления прокуратуры на приговор пермскому общественнику

Пермский краевой суд рассмотрит представление прокуратуры на приговор бывшему руководителю Центра исторической памяти Александру Чернышову 4 июня.

Источник: Коммерсантъ

Это следует из картотеки суда. По мнению надзорного органа, вынесенный судом первой инстанции приговор господину Чернышеву является слишком мягким.

Александр Чернышов обвинялся в покушении на контрабанду культурных ценностей за границу. По версии следствия, к таким материалам относится часть архива пермского «Мемориала» (организация внесена в реестр иностранных агентов, ликвидирована по решению суда). Преступление господин Чернышов пытался совершить вместе с бывшим руководителем указанной организации Робертом Латыповым (признан иностранным агентом), который покинул страну.

В ходе следствия господин Чернышов признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Несмотря на это, гособвинитель попросил суд приговорить экс-руководителя Центра исторической памяти к трем годам колонии общего режима. 4 апреля Индустриальный суд назначил господину Чернышову наказание в виде трех лет лишения свободы условно и освободил из-под стражи.