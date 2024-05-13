Назначена дата рассмотрения представления прокуратуры на приговор пермскому общественнику

Это следует из картотеки суда. По мнению надзорного органа, вынесенный судом первой инстанции приговор господину Чернышеву является слишком мягким.
Александр Чернышов обвинялся в покушении на контрабанду культурных ценностей за границу. По версии следствия, к таким материалам относится часть архива пермского «Мемориала» (организация внесена в реестр иностранных агентов, ликвидирована по решению суда). Преступление господин Чернышов пытался совершить вместе с бывшим руководителем указанной организации Робертом Латыповым (признан иностранным агентом), который покинул страну.
В ходе следствия господин Чернышов признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Несмотря на это, гособвинитель попросил суд приговорить экс-руководителя Центра исторической памяти к трем годам колонии общего режима. 4 апреля Индустриальный суд назначил господину Чернышову наказание в виде трех лет лишения свободы условно и освободил из-под стражи.