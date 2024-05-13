В Самаре потеплеет до +20 градусов к концу недели

При этом ночью температура воздуха в регионе будет по-прежнему низкой. Так, в ночь на 14 и 15 мая прогнозируются заморозки в воздухе и на почве до −1…-3 градусов, в связи с чем в Самарской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. А 17 и 18 мая температура воздуха ночью может подняться до +5…+8 градусов.