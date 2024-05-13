В Самаре потеплеет до +20 градусов к концу недели

К концу недели в Самару придет долгожданное потепление. Согласно прогнозу Приволжского УГМС, в пятницу, 17 мая, и в субботу, 18 мая, температура воздуха прогреется до +15…+20 градусов.
— По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха во второй декаде мая ожидается на пять градусов ниже средних многолетних значений, — уточнили в Приволжском УГМС.
При этом ночью температура воздуха в регионе будет по-прежнему низкой. Так, в ночь на 14 и 15 мая прогнозируются заморозки в воздухе и на почве до −1…-3 градусов, в связи с чем в Самарской области объявили оранжевый уровень погодной опасности. А 17 и 18 мая температура воздуха ночью может подняться до +5…+8 градусов.