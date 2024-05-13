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Губернатор Севастополя поздравил моряков с днем Черноморского флота

История самого молодого флота в России началась 241 год назад.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 13 мая поздравил моряков с Днем Черноморского флота. Флот был основан в том же году, что и город-герой — в 1783-м, по указу императрицы Екатерины II.

Губернатор отметил, что ЧФ — самый молодой среди всех флотов России, при этом является одним из самых закаленных в боях. Также Развожаев упомянул о недавнем присвоении званий почетных граждан города-героя адмиралам Игорю Касатонову и Александру Витко.

— История Черноморского флота — это летопись славных морских сражений и громогласных побед. Поздравляю командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Михайловича Пинчука, весь личный состав и ветеранов, благодарю наших моряков за безупречную службу и верность Родине. Победа будет за нами, — подчеркнул Михаил Развожаев.