Дождались. В Петербург идет майская жара — до +20 градусов

«Начиная со вторника, за погоду будет отвечать антициклон, который уменьшит плотность облаков, понизит вероятность осадков и поспособствует дальнейшему росту температуры, которая выйдет на максимум в середине недели. Исключением станет только четверг, когда на фоне высокого давления регион своим краем заденет холодный атмосферный фронт, который усилит ветер и немного ограничит дневной прогрев», — говорит синоптик.