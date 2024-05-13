Для пострадавших от паводка омичей открыли сбор гуманитарной помощи

Мэр Сергей Шелест объявил о начале сбора гуманитарной помощи для жителей севера Омской области, пострадавших от паводка.
Глава города призвал неравнодушных горожан поддержать земляков, оказавшихся один на один со стихией.
Вещи первой необходимости, продукты длительного хранения, средства гигиены будут принимать на нескольких организованных площадках. Среди них — городской Центр поддержки населения, отделения которого расположены по адресам проспект Мира, 35б и улица Богдана Хмельницкого, 132. Уточнить информацию можно по телефонам:
Напомним, 450 человек эвакуировали из-за паводка на севере Омской области. Школьники из пострадавших территорий будут доучиваться в следующем году.