Для пострадавших от паводка омичей открыли сбор гуманитарной помощи

Вещи первой необходимости, продукты длительного хранения, средства гигиены будут принимать на нескольких организованных площадках. Среди них — городской Центр поддержки населения, отделения которого расположены по адресам проспект Мира, 35б и улица Богдана Хмельницкого, 132. Уточнить информацию можно по телефонам: 8 (3812) 22−18−30 и 8 (3812) 36−48−23 .