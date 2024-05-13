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Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения жителей Василеостровского района с просьбой проверить работающих в Петербурге на маршрутах общественного транспорта перевозчиков, сообщается в Telegram-канале СК России.

Источник: РИА "Новости"

«В сети интернет опубликовано обращение жителей Василеостровского района к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить перевозчиков, которые работают на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить по доводам, изложенным в публикации, и при наличии оснований организовать проверку», — говорится в сообщении ведомства.

В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семи человек. Водитель арестован по статье о смертельном ДТП, начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей, задержан по статье об оказании небезопасных услуг.

В апреле в Василеостровском районе проходивший обкатку трамвай сбил троих пешеходов, одна из пострадавших умерла в больнице.

СК