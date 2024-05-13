Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге

«В сети интернет опубликовано обращение жителей Василеостровского района к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить перевозчиков, которые работают на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить по доводам, изложенным в публикации, и при наличии оснований организовать проверку», — говорится в сообщении ведомства.