Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге

«В сети интернет опубликовано обращение жителей Василеостровского района к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить перевозчиков, которые работают на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить по доводам, изложенным в публикации, и при наличии оснований организовать проверку», — говорится в сообщении ведомства.
В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семи человек. Водитель арестован по статье о смертельном ДТП, начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей, задержан по статье об оказании небезопасных услуг.
В апреле в Василеостровском районе проходивший обкатку трамвай сбил троих пешеходов, одна из пострадавших умерла в больнице.