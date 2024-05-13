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Давид Мелик-Гусейнов назвал позорным поражение «Пари НН» сочинцам

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал игру своей команды с клубом «Сочи». Матч 12 мая закончился поражением нижегородцев со счетом 6:1. Давид Мелик-Гусейнов назвал счет позорным.

Источник: Коммерсантъ

В своем Telegram-канале он написал, что поручит тренерскому штабу «привести команду в чувства» и «перезагрузить работу по подбору футболистов».

«Одного везения категорически мало. Ударились об дно, показав позорный счет на табло. Команда продолжит бороться. Следующие два тура для нас решающие. Прошу поддержать наших парней», — написал гендиректор клуба.

Сейчас «Пари НН» занимает 12-ую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Последние четыре матча клуб проиграл и один сыграл вничью. 20 мая команда встретится с московским ЦСКА.

В начале мая у «Пари НН» появился новый главный тренер Саша Илич. Главной задачей клуба он назвал сохранение в РПЛ. Предыдущий Сергей Юран принял отставку в конце апреля по решению руководства клуба.