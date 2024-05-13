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В Новосибирске директора дорожной организации отправили под домашний арест

Олега Сидоренко подозревают мошенничестве при выполнении работ по нацпроекту «БКД».

Источник: AP 2023

Центральный районный суд Новосибирска 10 мая рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения директору ООО «ИТС-Сибирь» Олегу Сидоренко, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

По данным следствия, обвиняемый совместно с неустановленными лицами похитил бюдженые средства, выделенные на установку пункта весового и габаритного контроля на 104 км трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Черепановском районе.

Согласно контракту, по которому фирма Сидоренко выступла субподрядчиком, исполнитель должен был установить на трассе высокоточное оборудование чешского производства, однако вместо этого без согласования с заказчиком смонтировал более дешёвый кустарно изготовленный модуль с оборудованием российского и китайского производства, не отвечающий техническим требованиям.

При этом, чтобы скрыть факт подмены, на оборудование были нанесены подложные пломбы и таблички с логотипом компании, указаной в контракте, а заказчику была предоставлена соответствующая контракту документация, после чего исполнителю переслили деньги за выполнную работу.

Суд избрал Сидоренко меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 июля 2024 года.

«Постановление не вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе управления Судебного департамента.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске возбудили второе уголовное дело против министра ЖКХ и энергетики области.