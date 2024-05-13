Канунников покинул пост главы Центрального округа Новосибирска

Как сообщает портал «Новосибирские новости» со ссылкой на распоряжение мэра города Максима Кудрявцева, глава администрации Центрального округа Сергей Канунников ушел со своего поста.
По документу, мужчина уволился по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.
Известно, что Канунников возглавлял администрацию с 2014 года. До этого он был членом, а после заместителем представителя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания области.
Напомним, что ранее пост заместителя мэра города оставил Захаров.