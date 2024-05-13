До городских кладбищ 14 мая будут курсировать специальные автобусы

В Казани на памятные дни 14 мая (Радоница) и 22 июня (Троицкая родительская суббота) назначены дополнительные автобусные маршруты до кладбищ, сообщили в комитете по транспорту исполкома города.
По маршруту «Проспект Победы — Самосыровское кладбище» будут курсировать 10 автобусов № 201с.
Столько же автобусов № 202с назначены на маршрут «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище».
Для жителей Дербышек подготовили один автобус № 204с «Ж.м. Дербышки — кладбище в ж.м. Дербышки».
Еще один автобус № 205с будет курсировать по маршруту «ДК железнодорожников — Юдинское кладбище».
От КДК им. Ленина до кладбища в ж.м. Сухая река можно будет добраться на шести автобусах № 206с.
Один автобус № 207с подготовлен для маршрута «Самосыровское кладбище — кладбище “Курган”.
По маршруту «Ул. Гаврилова — кладбище в ж.м. Сухая река» будут курсировать восемь автобусов № 208с.
От площади Вахитова до Татарского кладбища будет ездить один специальный автобус № 209с.
Еще один автобус № 210 назначен на маршрут «Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище».
Два автобуса будут курсировать по маршруту № 84 «Ул. Халитова — Киндерское кладбище — ж.м. Чебакса».