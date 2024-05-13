Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До городских кладбищ 14 мая будут курсировать специальные автобусы

Дополнительный транспорт назначен на Радоницу.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани на памятные дни 14 мая (Радоница) и 22 июня (Троицкая родительская суббота) назначены дополнительные автобусные маршруты до кладбищ, сообщили в комитете по транспорту исполкома города.

По маршруту «Проспект Победы — Самосыровское кладбище» будут курсировать 10 автобусов № 201с.

Столько же автобусов № 202с назначены на маршрут «Чеховский рынок — Самосыровское кладбище».

Для жителей Дербышек подготовили один автобус № 204с «Ж.м. Дербышки — кладбище в ж.м. Дербышки».

Еще один автобус № 205с будет курсировать по маршруту «ДК железнодорожников — Юдинское кладбище».

От КДК им. Ленина до кладбища в ж.м. Сухая река можно будет добраться на шести автобусах № 206с.

Один автобус № 207с подготовлен для маршрута «Самосыровское кладбище — кладбище “Курган”.

По маршруту «Ул. Гаврилова — кладбище в ж.м. Сухая река» будут курсировать восемь автобусов № 208с.

От площади Вахитова до Татарского кладбища будет ездить один специальный автобус № 209с.

Еще один автобус № 210 назначен на маршрут «Самосыровское кладбище — Мусульманское кладбище».

Два автобуса будут курсировать по маршруту № 84 «Ул. Халитова — Киндерское кладбище — ж.м. Чебакса».