В милиции Минска назвали места на пляже, где можно пить алкоголь и жарить шашлык

В милиции Минска рассказали о том, на каких пляжах можно употреблять алкогольные напитки и жарить шашлыки, не боясь получить за это штрафы.
Замначальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Пригодич, слова которого приводят «Минск Новости», констатировал: есть только одна категория пляжей, на которых можно, не опасаясь проблем с милицией, распивать спиртные напитки.
— Если на пляже либо в другом месте массового отдыха расположены кафе и у них есть разрешение на продажу алкогольных напитков. Аналогично, если есть терраса, оборудованная столиками. Во всех остальных случаях распитие запрещено, — констатировал Сергей Продич.
Что касается шашлыков, то жарить их можно только на пляжах, которые оборудованы специально для этого предназначенной площадкой. То есть принести собственный переносной мангал на пляж или в парк и начать готовить мясо на огне — запрещено.