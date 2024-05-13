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В милиции Минска назвали места на пляже, где можно пить алкоголь и жарить шашлык

Милиция рассказала, на каких пляжах можно употреблять алкоголь, не опасаясь штрафа.

Источник: Комсомольская правда

В милиции Минска рассказали о том, на каких пляжах можно употреблять алкогольные напитки и жарить шашлыки, не боясь получить за это штрафы.

Замначальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Пригодич, слова которого приводят «Минск Новости», констатировал: есть только одна категория пляжей, на которых можно, не опасаясь проблем с милицией, распивать спиртные напитки.

— Если на пляже либо в другом месте массового отдыха расположены кафе и у них есть разрешение на продажу алкогольных напитков. Аналогично, если есть терраса, оборудованная столиками. Во всех остальных случаях распитие запрещено, — констатировал Сергей Продич.

Что касается шашлыков, то жарить их можно только на пляжах, которые оборудованы специально для этого предназначенной площадкой. То есть принести собственный переносной мангал на пляж или в парк и начать готовить мясо на огне — запрещено.

туризм и отдых