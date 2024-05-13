Дождь и похолодание ожидается на Радоницу в Краснодарском крае

В этот день синоптики прогнозируют переменчивую погоду из-за сопротивления холодных воздушных масс с севера и влажного циклона с юга. На небе будет много облаков, которые затруднит прогрев воздуха. В некоторых районах ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер будет переменчивым, с порывами до 12−14 м/с.



Температура воздуха в регионе в этот день будет невысокой: ночью она опускается до +12 градусов, а днем поднимается до +18 градусов.



В Краснодаре также ожидается пасмурная погода с возможным дождем. Дневная температура составит около +14 градусов, а вечером опустится до +10 градусов.