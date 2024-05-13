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Дождь и похолодание ожидается на Радоницу в Краснодарском крае

На этой неделе жителей Краснодарского края ждет еще один дополнительный выходной на Радоницу. В этом году День поминовения усопших приходится на вторник, 14 мая.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 759 мм рт. ст. +14°
Источник: Новая Кубань

В этот день синоптики прогнозируют переменчивую погоду из-за сопротивления холодных воздушных масс с севера и влажного циклона с юга. На небе будет много облаков, которые затруднит прогрев воздуха. В некоторых районах ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер будет переменчивым, с порывами до 12−14 м/с.

Температура воздуха в регионе в этот день будет невысокой: ночью она опускается до +12 градусов, а днем поднимается до +18 градусов.

В Краснодаре также ожидается пасмурная погода с возможным дождем. Дневная температура составит около +14 градусов, а вечером опустится до +10 градусов.