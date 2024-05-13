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Названа причина закрытия канатных дорог в Сочи до 31 мая

Доступна для туристов в Красной Поляне лишь часть подъемников.

В Сочи начались профилактические работы в центральном секторе канатных дорог курорта «Красная поляна». Подъёмники будут отключены до конца мая текущего года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу курорта.

С 13 мая пассажирам не доступен подъем на канатных дорогах до высоты 2200 метров над уровнем моря. Жители и гости города могут воспользоваться бесплатным транспортом до отметки 960 метров. Подъемники центрального сектора будут недоступны до 31 мая.

В рамках проведения регламентных работ с 6 по 31 мая закрыты канатные дороги, ведущие в горную долину Цирк-2 и на вершину Черная пирамида. В настоящее время для жителей Сочи и туристов доступны три подъемника в восточном секторе.

туризм и отдых