Ростовскую область накроют грозы с 13 мая

На западе области в Дубовском, Заветинском и Ремонтненском затяжные дожди прогнозируют с 15 по 19 мая, со среды по воскресенье. Наиболее сильный дождь — 17 мая, но без грозы. Днем температура воздуха будет прогреваться от +16 до +21 градусов, ночью +6 +10.