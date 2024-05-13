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Ростовскую область накроют грозы с 13 мая

В Ростовской области с 13 по 17 мая ожидается прохождение грозового фронта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 759 мм рт. ст. +14°

По югу Ростовской области в Песчанокопском и Сальском районах сильные грозы синоптики обещают со среды на пятницу, с 15 по 17 мая. Температура воздуха днем составит +15 градусов, в ночные часы +7.

По западу области в Матвеево-Курганском, Неклиновском и Куйбышевском районах передают дожди, с 14 по 16 мая, со вторника по четверг. Днем +15 +17, ночью — до +9.

На западе области в Дубовском, Заветинском и Ремонтненском затяжные дожди прогнозируют с 15 по 19 мая, со среды по воскресенье. Наиболее сильный дождь — 17 мая, но без грозы. Днем температура воздуха будет прогреваться от +16 до +21 градусов, ночью +6 +10.

В Ростове с 14 мая по 16 мая ожидаются дожди с грозами, наиболее сильный дождь с грозой — 16 мая. Днем воздух прогреется до +16, в ночные часы +8 +10.