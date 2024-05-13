Омича осудили на 8 лет за убийство 49-летнего жителя Кузбасса

В Юрге Кемеровской области суд признал виновным 41-летнего омича в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Осужденный получил 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР по Кузбассу. События разворачивались в январе 2024 года, когда подсудимый гостил у своей знакомой. Во время визита между ним и 49-летним мужчиной, также присутствовавшим в квартире, возник конфликт на почве личной неприязни. В результате спора уроженец Омска нанёс потерпевшему несколько ударов по голове руками и ногами. После этого, по просьбе хозяйки квартиры, он вывел пострадавшего на лестничную площадку, где тот вскоре скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Преступник сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье 111 УК РФ.