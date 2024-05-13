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Синоптики спрогнозировали потепление до +17 в Челябинской области на этой неделе

Ожидается, что самым теплым днем станет четверг, 16 мая.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 68% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Мэрия Хабаровска

Синоптики спрогнозировали потепление до плюс 17 градусов в Челябинской области на этой неделе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из прогноза, днем 14 мая воздух прогреется до 8−13, 15 мая — 9−14 градусов, а 16 мая будет уже 12−17 тепла.

Что касается ночной температуры, то столбики термометров 14−16 числа местами будут опускаться на 5 градусов ниже нуля, разбег — до плюс 4−5.

Во вторник ночью локально еще будут идти осадки в виде мокрого снега и дождя, днем 14 мая — преимущественно без осадков. В среду и четверг также — преимущественно без осадков.

Добавим, что на Южном Урале объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.

«Основание: в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 5. Период предупреждения: с 20 часов 13 мая до 8 часов 14 мая», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России.