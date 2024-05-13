Деятельность «Якитории» на Леонова приостановлена на 50 суток

О том, что в ресторане «Якитория» на ул. Леонова в Калининграде выявлена вспышка сальмонеллёза, стало известно 1 мая. В ходе эпидемиологического расследования регионального управления Роспотребнадзора было установлено, что как минимум семь человек обратились за медицинской помощью после «употребления готовой продукции на предприятии общественного питания». Работа ресторана была приостановлена в связи с выявленными нарушениями обязательных требований санитарного законодательства. Вспышкой сальмонеллёза в калининградском ресторане заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил доложить ему о результатах проверки случившегося.